Україна

Український клуб зіграє резервним набором виконавців.

Донецький Шахтар призначив одразу дві товариські зустрічі на 15 серпня з перервою в лічені години, у обох із яких колектив Ігора Йовичевича буде протистояти представнику Саудівської Аравії — Аль-Фатеху.

Тренерський штаб "гірників" оголосив стартовий склад перед початком звітної зустрічі.

Стартовий склад Шахтаря: Пятов — Чоботенко, Кривцов, Бондар — Фаріна, Кащук, Очеретько, Корнієнко — Вакула, Джурасек — Сікан.

Матч Шахтар — Аль-Фатех розпочнеться о 12:00. Онлайн-трансляцію зустрічі можна переглянути в нас на сайті.