Україна

Команда Олександра Кучера гратиме на заході країни.

Стрімке наближення дати офіційного початку нового розіграшу української Прем’єр-ліги примушує клуби якомога швидше вирішувати всі необхідні організаційні питання, серед яких одним із найбільш важливих є обрання стадіону на теренах охопленою війною країни для проведення домашніх матчів.

Зокрема, дніпровський Дніпро-1 також не міг обійти стороною цей важливий етап, бо рідне місто команди наразі фактично розташоване впритул до лінії фронту.

Саме тому рішенням СК стало перенесення домашніх матчів нового сезону в рамках національної першості на ужгородський стадіон Авангард, де минулого футбольного року грав закарпатський Минай.

Зауважимо, що цю ж саму арену для проведення домашніх зустрічей обрав і харківський Металіст — колишній луб нового головного тренера Дніпра-1 Олександра Кучера.

Окрім того, поруч у регіоні, на Закарпатті, також будуть базуватися Минай та полтавська Ворскла, проте ці два клуби більше налаштовані грати на Минай-Арені.