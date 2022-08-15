Україна

Проголошено створення єдиного телевізійного пулу.

Офіційний сайт української Прем’єр-ліги повідомив про надзвичайно важливу подію в контексті прийдешнього розіграшу національної першості — створення єдиного телепулу.

Як зазначають організатори змагань, за відповідне рішення проголосувала більшість клубів-учасників УПЛ, указуючи на відповідний пункт у регламенті, згідно з яким "рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більше половини клубів-учасників".

І одразу ж керівництво УПЛ дійшло згоди з міжнародною телекомпанією Setanta Sports щодо трансляції матчів нашого чемпіонату.

Контракт розраховано на три сезони, сума контракту складає 16,2 млн доларів.

Матчі Чемпіонату України з футболу у преміум якості будуть доступні для глядачів на 3-х майданчиках:

– Лінійні канали Setanta Sports (мінімум 4 матчі кожного туру в прямому ефірі + решта у записі);

– ОТТ платформа Setanta Sports (усі матчі у прямому ефірі);

– Youtube канал Setanta Sports (2 матчі у прямому ефірі + всі матчі у записі).

Організатори також повідомляють, що в рамках додаткових перемовин, було досягнуто прийняття умов для сприяння максимальній доступності футболу для українських вболівальників: окрім 2-х матчів кожного туру у прямому ефірі, абсолютно всі матчі УПЛ будуть у вільному доступі на Youtube всього через 15 хвилин після фінального свистка.

Окрім того, клуби матимуть доступ до хайлайтів поєдинків уже через 6 годин після завершення відповідної гри.

Нагадаємо, що першим матчем нового сезону УПЛ стане зустріч між Шахтарем та Металістом 1925, про що стало відомо після опублікування офіційного календаря змагань.