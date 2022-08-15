Україна

Ряд гравців київського Динамо цікаві англійським клубам

На матчі кваліфікації Ліги чемпіонів Штурм – Динамо Київ (1:2) скаути Вест Гема, Евертона та Брентфорда стежили за низкою гравців «біло-синіх».

Як повідомляє Віктор Вацко в ефірі програми Вацко on air, представники клубів АПЛ уважно стежили за грою Віктора Циганкова, Іллі Забарного та Миколи Шапаренка. Саме ці гравці мають найбільший інтерес для скаутів. Окрім даних футболістів англійські клуби також стежать за Денисом Поповим, який не брав участі у матчі проти Штурму.

Нагадаємо, що на шляху до групового етапу ЛЧ киянам слід пройти Бенфіку Романа Яремчука. Матчі відбудуться 17 та 23 серпня.