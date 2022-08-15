"Гірники" програли, хоча вели по ходу зустрічі.
Аль-Фатех - Шахтар, фото Шахтар
15 серпня 2022, 20:59
Шахтар в рамках чергового поєдинку на підготовчих зборах зустрічався з представником Саудовської Араві — Аль-Фатехом.
"Горняки" открыли счет благодаря точному удару Михаила Мудрика, но затем пропустили трижды.
Шахтар - Аль-Фатех 1:3
Голи: Мудрик, 28 — Куева, 37, Аль-Арби, 80, Валера,80+2
Стартовий склад Шахтаря: Трубін, Конопля, Козік, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Топалов, Мудрик, Тотовицький.
Запасні: Шевченко, Фарина, Криськів, Очеретько, Сікан.
Нагадаємо, що в першому матчі між командами підопічні Ігора Йовічевіча відсвяткувала перемогу з рахунком 5:0.