Україна

Донецька команда продовжує підготовку до старту нового сезону.

Донецький Шахтар у черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах впевнено обіграв Аль-Фатех із Саудівської Аравії.

Матч закінчився із рахунком 5:0. У складі "гірників" оформленим дублем відзначився Сікан, а ще по одному голу забили Вакула, Кривцов і Траоре, який повернувся після серйозної травми.

Зазначимо, що на сьогодні Шахтар має ще один запланований спаринг проти того ж Аль-Фатеха. Гра відбудеться о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна відео-онлайн трансляція матчу.

Аль-Фатех — Шахтар 0:5

Голи: Сікан, 7, 37, Вакула, 24, Кривцов, 34, Траоре, 80.

Шахтар (стартовий склад): Пятов — Чоботенко, Кривцов, Бондар — Фаріна, Кащук, Очеретько, Корнієнко — Вакула, Джурасек — Сікан. Запасні: Шевченко, Криськів, Траоре.