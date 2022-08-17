Україна

Генеральний директор Шахтаря поділився думками стосовно старту УПЛ та найближчого майбутнього українського футболу.

Сергій Палкін в інтерв'ю Dennikn.sk підняв тему старту української Прем'єр Ліги, котрий запланований на 23 серпня.

"Це справжній перезапуск, у лізі стартують 16 клубів. Проте більшість з них буде грати вдалині від своїх рідних міст або стадіонів. УПЛ буде проходити без вболівальників, але факт залишається фактом- футбол повернувся і це дуже важливо. Це велике полегшення для всього народу".

Також генеральний директор донецького Шахтаря відмітив, що у українського футболу є майбутнє.

"Як я вже казав, ми дуже сильні ментально. Ми віримо, що Україна виграє цю війну і футбол повернеться у нормальне русло. Я впевнений, що у українського футболу є велике майбутнє, як і у нашої країни".

Нагадаємо, що у першому турі УПЛ Шахтар зіграє проти Металіста 1925. Початок зустрічі заплановано 23 серпня о 13:00.