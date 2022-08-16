Українська Прем'єр-ліга назвала дати та час початку матчів першого туру сезону-2022/23.

23 серпня відбудуться чотири поєдинки:

Шахтар — Металіст 1925 — 13:00

Зоря — Ворскла — 15:00

Чорноморець — Верес — 15:00

Колос — Кривбас — 15:00

24 серпня будуть зіграні два матчі:

Минай — Львів — 13:00

Рух — Металіст — 15:00

Ігри Інгулець — Динамо Київ та Дніпро-1 — Олександрія перенесені 16 листопада через те, що Динамо та Дніпро-1 грають у єврокубках.

Нагадаємо, що перед першим туром УПЛ був створений єдиний телепул. Офіційним телетранслятором УПЛ став Setanta Sports.