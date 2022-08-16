УПЛ оприлюднила час поєдинків першого туру.
УПЛ
16 серпня 2022, 16:22
Українська Прем'єр-ліга назвала дати та час початку матчів першого туру сезону-2022/23.
23 серпня відбудуться чотири поєдинки:
Шахтар — Металіст 1925 — 13:00
Зоря — Ворскла — 15:00
Чорноморець — Верес — 15:00
Колос — Кривбас — 15:00
24 серпня будуть зіграні два матчі:
Минай — Львів — 13:00
Рух — Металіст — 15:00
Ігри Інгулець — Динамо Київ та Дніпро-1 — Олександрія перенесені 16 листопада через те, що Динамо та Дніпро-1 грають у єврокубках.
Нагадаємо, що перед першим туром УПЛ був створений єдиний телепул. Офіційним телетранслятором УПЛ став Setanta Sports.