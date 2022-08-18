Україна

Функціонер полтавців прокоментував створення єдиного пулу.

Трохи більше аніж за тиждень до офіційного початку чергового сезону української Прем’єр-ліги організаторам турніру нарешті вдалось створити єдиний телевізійний пул та продати права на показ матчів новому транслятору.

Під час складних та тривалих перемовин виникали різноманітні конфлікти, які в підсумку вдалось вирішити завдяки компромісу.

Віце-президент полтавської Ворскли Олег Лисак у своєму останньому інтерв’ю розповів про перебіг обговорення цього питання.

"Ворскла весь час підтримує створення єдиного ТБ-пулу. Але є нюанси — чотири клуби ліги, у яких своє бачення цього питання.

Не треба ні з ким воювати, є регламент, є статут, який написано для створення правил. Коли створювали Лігу, підписалися під цим. Є регламент, затверджений в УАФ. Просто треба почитати і виконувати це.

Загалом дуже проста історія. Не хочете виконувати — є санкції. Не треба шукати ні підводних, ні надводних каменів. І не треба списувати на війну, не буває такого, що футбол безплатний. Футбол — це найзатратніший вид спорту у світі.

Setanta запропонувала, я це підтримую, що всі ігри можна буде через добу дивитися в YouTube. Якщо хтось не хоче чи не може платити, то в YouTube спокійно можна закачати футбол.

Є прямі трансляції. Із цього можна щось заробляти. Але я вам відверто скажу, що для Ворскли запропоновані гроші — це практично 0. Але ми йдемо на це.

Ми могли б теж зайняти позицію, у себе там транслювати й розказувати, що ми самодостатні. Але ми ж говоримо, що хочемо розвиватися по тому ж шляху, що і Європа. Сьогодні ви хочете прямий ефір? Пакет коштує 35 грн. Яка ціна філіжанки кави в будь-якому кафе?

І знову ж таки всі ігри будуть в ютубі в загальному доступі. У чому проблема взагалі? Хто не побачить? Кого обмежують? Так це ми говоримо, що будемо розуміти кількість підписників, скільки людей дивиться. Це те, що я не міг добитися до цього, хоч якийсь аналіз провести. Тепер нам обіцяють надавати інформацію.

Ми спокійно можемо транслюватися на каналі Еспресо і мати всіх на увазі. Але ми за розвиток повноцінного продукту. Навіщо видумувати якісь велосипеди, ще щось, якщо все пройдено? Беремо модель і працюємо по моделі. Все! Європа вже все пройшла давно до нас", — заявив функціонер.

Нагадаємо, що Ворскла розпочне участь у новому розіграші УПЛ з гостьового матчу проти луганської Зорі 23 серпня, о 15:00.