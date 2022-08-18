Україна

Контракт з ганцем підписаний короткостроковий.

Один з найцікавіших легіонерів Львова Ернест залишив клуб, перейшовши до казахстанського Актобе. Про це повідомляє Transfermarkt.

Контракт із ганським вінгером підписаний до кінця 2022 року — отже короткостроковий, всього на пів року.

Незважаючи на солідний цінник — 500 тисяч євро, 26-річний Ернест дістався Актобе безкоштовно.

Ернест грав за Львів з 2020 року. У 33 матчах футболіст забив чотири голи та віддав шість результативних передач.

Також він має досвід виступів за інший львівський клуб — Рух (28 матчів, 4 голи та 2 асисти), Лейрію (15 матчів, 6 голів) та Авеш (13 матчів).