Україна

Інструкція, яка дає відповіді на багато запитань вболівальників.

Напередодні початку нового сезону української Прем'єр-ліги все ще залишається дуже багато питань стосовно організації змагань на професійному рівні. Однак організатори турніру все ж таки зуміли розробити спеціальний протокол безпеки, текст якого вдалось отримати Football.ua, і тепер ми охоче розповімо про те, що очікує на учасників поєдинків та вболівальників уже найближчим часом.

Війна в Україні триває, але футболу — бути. Саме так вирішили в УАФ та УПЛ, відзначивши, що новий сезон-2022/23 розпочнеться вже 23 серпня, у день Державного прапору України та напередодні дня Незалежності.

Одразу у головах вболівальників з усієї країни виникло питання: "А як будуть проходити ігри, якщо кожен день держава-терорист бомбить наші міста?". Тобто, як бути із безпекою проведення футбольних матчей та зберегти безпеку футболістів та інших дійових осіб поєдинків.

Представники УАФ, УПЛ та ПФЛ, за допомогою інших державних органів, розробили заходи безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану.

Що найголовніше потрібно знати футбольному уболівальнику про це:

1. Кожен з футбольних клубів має призначити особу, яка буде відповідати за безпеку під час матчу. Вони будуть надавати усю необхідну інформацію у відповідні органи до початку гри.

2. Так, на жаль матчі все ж будуть без глядачів, але це було передбачувано. Дозволяють під час гри перебування на стадіоні 280 акредитованих осіб. У цей список увійдуть:



- 50 футболістів

- 40 тренерів та помічників

- 4 арбітри

- 6 осіб, які подають м'ячі

- 10 фотографів

- 20 осіб, які будуть відповідати за безпеку

- 30 представників офіційного ТВ-мовника

- 30 представників ЗМІ

і так далі...

3. Головні оператори спортивної споруди будуть мати свої обов'язки, які стосуються безпеки. Заздалегідь вони повинні:



- привести у готовність до використання за призначенням захисні споруди, забезпечивши, насамперед, захист людей

- визначити можливість укриття в таких об'єктах повного складу учасників матчів

- ініціювати створення комісії щодо обстеження наявних будівель, якщо на балансі немає достатньо коштів



- розмістити в усіх доступних місцях стадіону схеми евакуації до укриттів

Що буде, якщо стадіон не зможе прийняти матч?

Команди УПЛ та ПФЛ ще не підтвердили офіційно, де будуть базуватися. Звичайно, що у містах, де йдуть бої чи поряд з ними, команди грати не будуть. Поки за чутками, основні місця дислокації — Київ та західна частина України.

Якщо арена не готова до гри з тих чи інших обставин, клуб-господар має повідомити про це в УАФ та відповідну лігу. Якщо керівник тієї чи іншої міської військової адміністрації забороняє проведення матчу в заплановану дату, гра може буде перенесена на іншу дату, визначену організатором змагань.

Перед початком матчу підрозділи вибухотехнічної служби Національної поліції будуть здійснювати ретельний огляд стадіону на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів.

Ще цікаве нововведення! Особами, які подають м’ячі, повинні бути особи, яким виповнилося 18 років. А післяматчеві прес-конференції будуть можливі лише за схваленням організатора матчу.

Найголовніше! Що робити футболістам та іншим дійовим особам матчу під час повітряної тривоги!

У разі оголошення в регіоні, в якому проводиться матч, повітряної тривоги, делегат матчу спільно з представником відповідної обласної військової адміністрації, приймають рішення щодо евакуації всіх присутніх на стадіоні в укриття.

При цьому диктор стадіону повинен оголосити таке: "Увага! Повітряна тривога! Просимо всіх прослідувати в укриття!". У випадку оголошення повітряної тривоги диктором арбітр матчу одразу дає свисток про зупинку гри та разом з командами слідує до укриття.

Якщо тривалість повітряної тривоги перевищує 60 хвилин, делегат матчу спільно з арбітром, після консультації, можуть ухвалити рішення про припинення проведення матчу в цей день. У такому разі організатор змагань приймає рішення щодо місця, дати та часу догравання матчу. У разі можливості продовження гри після завершення повітряної тривоги розминка футболістів може тривати до 10 хв.

За невиконання вимог, передбачених цими заходами, органи здійснення футбольного правосуддя УАФ можуть застосовувати до клубів санкції.