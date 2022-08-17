Україна

Криворізька команда поповнилася ще одним футболістом.

Захисник Львова Володимир Якимець став гравцем Кривбасу. Про це повідомляє прес-служба львівського клубу.

Деталі угоди щодо трансферу 24-річного українця не розголошуються.

Якимець приєднався до Львова у жовтні 2020 року. З того часу він провів 35 поєдинків, у яких забив один гол і віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, у першому турі нового сезону УПЛ Кривбас зіграє на виїзді проти Колоса, а Львів поїде у гості до Минаю.