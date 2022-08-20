Україна

Футболіст свого часу пережив зупинку серця.

Наближення початку нового сезону української Прем’єрі-ліги змушує клуби-учасники прискорювати процес укладання угод із новими виконавцями.

Зокрема, це стосується луганської Зорі, у складі, якої, як удалось з’ясувати, перебуває представник Гани — нападник Рафаель Двамена.

26-річний форвард відомий тим, що свого часу виступав у складах швейцарського Цюріха, а також іспанської Сарагоси та Леванте.

Останнім повноцінним його клубом на сьогоднішній день є австрійський Блау-Вайс Лінц, під час перебування в якому з виконавцем ледь не сталась жахлива трагедія.

Під час матчу третього раунду Кубку Австрії проти Гартберга ганця спіткав серцевий напад уже на 20 хвилині гри.

Своєчасне надання медичної допомоги лікарями клуба, із залученням імплантованого ще позаторік у тіло футболіста дефібрилятора, дозволило повернути Двамену до тями та врятувати від трагічних наслідків.

Цікаво, що це був уже не перший випадок із серцевими проблема в кар’єрі футболіста, який свого часу навіть був змушений через подібний незадовільний стан здоров’я призупиняти професійній виступи.

Ще одним цікавим моментом є той факт, що донецький Шахтар полював за гравцем у 2018 році, проте тоді швейцарський Цюріх просив за нього аж 10 млн євро.

Зараз гравця, який має чинний однорічний контракт із швейцарський Олд Бойз, оцінюють в 10 тис. євро.