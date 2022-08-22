Україна

Несподіване приєднання до донецького клуба.

Донецький Шахтар, не зважаючи на той факт, що вже встиг оголосити заявку на прийдешній сезон української Прем’єр-ліги, продовжує активну роботу на трансферному ринку в поточній літній кампанії.

Слідом за нападником Іваном Петряком, та можливим приєднанням до команди колишнього гравця дніпровського Дніпра-1 Лукаса Тейлора, "гірники" готують ще один несподіваний трансфер.

Про це недвозначно натякнув головний тренер бельгійського Мехелена Данні Бьойс у своєму останньому коментарі стосовно нападника його клубу Мар’яна Шведа:

"Мар’ян сьогодні не хотів грати проти Вестерло (5:4 – ред.), бо хоче завершити трансфер. Але поки що цього трансферу немає, і ви бачите, що вага команда переживає важкі часи через ряд травм. Тому, я думаю, що як гравець, ви зобов’язані грати.

Якщо він цього не хоче робити — він мені не потрібний", — заявив керманич.

Місцева преса одразу ж довідалась, що саме ж Шахтарем наразі представники 25-річного українського нападника ведуть перемовини про перехід.

Нагадаємо, що Швед є вихованцем школи львівських Карпат, проте з 2015 року почав здобувати європейський досвід у складах андалузької Севільї, шотландського Селтіка та бельгійського Мехелена, за який загалом відзначився вісьмома голами та шістьма гольовими передачами в 62 матчах.