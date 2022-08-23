Україна

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу УПЛ.

Колос у рамках поєдинку першого туру елітного дивізіону чемпіонату України зіграє проти Кривбасу.

Колос — Кривбас

Вівторок, 23 серпня, о 17:00. Стадіон Колос, Ковалівка. Головний арбітр зустрічі – Юрій Іванов. Трансляція — Setanta Sports.

Минулого сезону Колос розташувався на восьмому рядку турнірної таблиці, провівши невиразний сезон. У рамках підготовки до сезону ковалівці відіграли одинадцять поєдинків, вигравши чотири зустрічі з них. Також було два нічийні результати і п'ять разів поступилися, а тому складно зробити конкретні висновки по цим матчам.

Колос у поточне літнє трансферне вікно втратив двох лідерів — Андрія Тотовицького та В'ячеслава Чурка. Перший вирушив до складу Шахтаря, а другий посилив луганську Зорю. На заміну їм прийшов Сергій Болбат із Шахтаря, а також півзахисник Динамо Київ Євген Смирний, а тому можна сказати, що кістяк команди зберігся.

Кривбас дуже цікавий клуб навіть для стороннього шанувальника футболу з України. Головним тренером криворіжців став Юрій Вернидуб, який домігся суттєвого успіху з Шерифом у Лізі чемпіонів та внутрішній першості, а тому його виступи з Кривбасом будуть дуже цікавими. Раніше Кривбас славився характером та вмінням відбирати очки у грандів.

У складі криворіжан багато досвідчених гравців, які багато років виступали на рівні УПЛ. До того ж, команда два сезони поспіль добивалася підвищення, а тому амбіції клубу будуть суттєвішими, ніж збереження прописки за підсумками поточного сезону УПЛ.

Очікуємо, що досвід ковалівців позначиться у звітній зустрічі, але немає сумнівів, що матч проходитиме при запалі — жодна з команд не захоче поступатися.

Орієнтовні склади:

Цікаві факти та можливі події

Колос може здобути 30-ту перемогу в УПЛ.

Переможна клубна рекордна серія Колосу триває 3 гри, м’ячі 4-1.

Гравці Колосу забивають голи в УПЛ впродовж рекордних для клубу 6-ти ігор – 7 голів.

Повернення Кривбасу до УПЛ, де криворіжці востаннє виступали ще 18 травня 2013 року.

Безвирашна серія Кривбасу в УПЛ триває 3 гри: 2 нічиї та поразка.

У 2-му для себе клубі УПЛ дебютує головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб, який раніше тренував Зорю.