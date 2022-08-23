Клуб заявив молодого воротаря та інших футболістів.
Вячеслав Суркіс, Динамо
23 серпня 2022, 11:31
Луганська Зоря поповнила заявку молодими футболістами, які, скоріше за все, будуть грати за команду U-19.
У списку нових гравців також є молодий воротар 2006 року народження Вячеслав Суркіс — син колишнього віце-президента УЄФА Григорія Суркіса.
Також новачками луганчан серед заявлених на сезон стали: Олександр Шевченко, Ренат Чубов, Дмитрій Скочеляс, Кирило Осипенко, Віталій Лобко, Ярослав Кузьменко, Любомир Кузик, Сергій Кіблицький, Владислав Калин, Данило Іщенко, Владислав Захарченко, Федір Задорожний, Давид Білий,