Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та харківський Металіст 1925.

Донецький Шахтар та харківський Металіст 1925 своїм матчем на НСК Олімпійський урочисто відкриють новий сезон української Прем'єр-ліги.

Ігор Йовичевич до свого першого офіційного стартового складу долучив новачка Лукаса Тейлора на правий фланг захисту, тоді як інше придбання, Іван Петряк та Невен Джурасек, зіграють в центральній лінії.

Валерій Кривенцов, у свою чергу, вирішив зробити ставку на Олега Мозіля в рамці воріт, тоді як напад гостей очолить Ілля Зубков.

Шахтар: Трубін — Тейлор, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Петряк, Джурасек, Судаков, Мудрик — Сікан.

Запасні: Шевченко, Пятов, Бондар, Тотовицький, Кулаков, Топалов, Бондаренко, Конопля, Очеретько, Фарина, Козік, Корнієнко.



Металіст 1925: Мозіль — Шершень, Безуглий, Курило, Рудавський — Мартинюк, Кравченко — Русин, Габелок, Ременюк — Зубков.

Запасні: Сидоренко, Потімков, Ткачук, Коваленко, Бичек, Дмитренко, Вендел, Дудік, Пономар.



Гра Шахтар — Металіст 1925 почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.