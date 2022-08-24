Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та харківський Металіст.

Львівський Рух та харківський Металіст своїм матчем на полі стадіону Україна продовжать розіграш першого туру української Прем'єр-ліги.

Леонід Кучук вирішив залучити до стартового складу новачка Олексія Довгого до опорної зони.

Олег Ратій, у свою чергу, зробив ставку на новачків Каплієнка в лінії захисті, Панасенко в центрі поля та Коркішко на вістрі атаки, тоді як повернувшийся з короткотривалої оренди Рибка посяде місце у воротах.

Рух: Паньків — Сич, Білий, Слюсар, Лях — Довгий, Сапуга — Соломон-Отабор, Таллес, Руніч — Климчук.

Запасні: Ледвій, Федорчук, Карабін, Дідик, Б. Бойчук, Холод, Підгурський, Притула, Непейпієв.



Металіст: Рибка — Романюк, Федорів, Мизюк, Каплієнко — Ралюченко — Підлепенець, Танковський, Панасенко, Картушов — Коркішко.

Запасні: Костик, Чідомере, Книш, Порох, Шопін, Рязанцев, Прядун.



Гра Рух — Металіст почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.