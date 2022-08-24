Україна

Клуб оголосив про створення нового тренерського штабу.

По закінченню минулого сезону УПЛ тренерський штаб основної команди Зорі на чолі із Віктором Скрипником перейшов у Ворсклу.

Разом із ними у Полтаву переїхав і тренерский штаб юнацької команди "чорно-білих" Василя Баранова, який також запросив деяких гравців.

Як повідомляє прес-служба Зорі, старшим тренером команди U-19 став Олексій Дроценко. Саме він працював на етапі становлення кар'єри із Віктором Циганковим, Георгієм Цитаішвілі, Ігором Харатіним та іншими вихованцями школи Динамо Київ.

Допомагати йому будуть Євген Ястребінський та Павло Чередніченко. Тренером воротарів став легендарний український воротар Всеволод Романенко, який грав за Іллічівець, Динамо, Карпати та інші клуби.

Нагадаємо, що у першому турі УПЛ луганська Зоря впевнено переграла полтавську Ворсклу.