Футболіст привітав українців зі святом.
Андрій Ярмоленко, Getty Images
24 серпня 2022, 17:26
Вінгер збірної України та Аль-Айна Андрій Ярмоленко привітав українців із днем Незалежності України.
"З днем Незалежності, люба моя країно. Радий вітати зі святом кожного українця. Найбільша цінність для нас — це свобода. І кожного дня ми прокидаємось вільними та сильними. Ми наближаємось до перемоги. Я вірю в перемогу та впевнений у ній".
Потім футболіст розповів уривок вірша Тараса Шевченка "Свою Україну любіть…".
"Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем'я люте,
В остатню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть".
Нагадаємо, що у 31-річницю Незалежності України Football.ua згадав найвизначніші події з історії українського футболу.