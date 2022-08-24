Україна

Футболіст привітав українців зі святом.

Вінгер збірної України та Аль-Айна Андрій Ярмоленко привітав українців із днем Незалежності України.

"З днем Незалежності, люба моя країно. Радий вітати зі святом кожного українця. Найбільша цінність для нас — це свобода. І кожного дня ми прокидаємось вільними та сильними. Ми наближаємось до перемоги. Я вірю в перемогу та впевнений у ній".

Потім футболіст розповів уривок вірша Тараса Шевченка "Свою Україну любіть…".

"Свою Україну любіть.

Любіть її… во врем'я люте,

В остатню, тяжкую мінуту

За неї Господа моліть".

Нагадаємо, що у 31-річницю Незалежності України Football.ua згадав найвизначніші події з історії українського футболу.