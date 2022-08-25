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Football.ua пропонує анонс перенесеного матчу сьомого туру УПЛ.

У рамках перенесеного матчу сьомого туру української Прем'єр-ліги Інгулець із Петрове на своєму полі прийме Олександрію.

Інгулець — Олександрія

Четвер, 25 серпня, о 13:00. Стадіон Інгулець, Петрове. Головний арбітр – Дмитро Кривушкін. Трансляція телеканалом Setanta Sports.

Незважаючи на те, що це матч сьомого туру, для команд це буде перший офіційний матч цього сезону. Востаннє обидва колективи виходили на поле на початку грудня минулого року, коли проходив 18 тур чемпіонату України минулого сезону. З тих пір для всіх клубів, без винятку настали складні часи, але Інгулець та Олександрія більшою мірою змогли зберегти свої склади, оскільки мали малу кількість легіонерів.

За нефутбольний час з Інгульця пішли семеро футболістів: воротар Андрій Кліщук (Кривбас), захисники Євген Опанасенко (Кривбас), Павло Полегенько та Максим Мельник (Ворскла), півзахисники Михайло Шишка (Львів), Сулейман Сейтхалілов (Гірник-Спорт) та Ілля Цуркан (Скорук – оренда). У той же час команда поповнилася новачками – воротар Олексій Паламарчук (Гірник-Спорт), захисники Сергій Ченбай (Металіст 1925), Владислав Сидоренко (Прикарпаття), півзахисники – Володимир Одарюк (Олександрія), Дмитро Нагієв (Сумгаіт), Денис Резепов (Металіст 1925), Віктор Блізніченко (Динамо) та нападник Максим Марусич.

Безумовно, всім потрібно було зігратись і для цього Інгулець провів вісім контрольних поєдинків перед стартом цього сезону. Команда Сергія Лавриненка проводила спаринги виключно з українськими командами і якщо дивитися за результатами, то колектив перебуває у добрій формі. Були обіграні такі команди як Кривбас та Колос. Це цілком суперники Інгульця за місця в середині турнірної таблиці УПЛ, тож від команди очікуються сюрпризи.

Кадрова ситуація в Олександрії наступна. Команду за тривалий час залишили захисник Тимур Стецьков (Кривбас), півзахисники Одарюк (Інгулець), Денис Підручний (Гірник-Спорт), Іван Калюжний (Керала Бластерс – оренда) та Кирило Ковалець, а також нападник Денис Устименко (Кривбас). Новобранцями стали воротар Георгій Єрмаков (Шахтар), захисники Андрій Цуріков (Металіст), Данило Скорко (Зоря), Олександр Мартинюк (Волинь) та Максим Дячук (Динамо), півзахисники Артем Шулянський (Динамо), Вікентій Волошин (Динамо) та нападник Богдан Кобзар (Волинь).

Якщо говорити про передсезонну підготовку, то вона, як і в Інгульці, пройшла на території України. Команда Юрія Гури провела непогані спаринги, але було видно, що поки що допускається багато результативних помилок, звідки й поразки від таких колективів, як Полтава та Нива Бузова. Тим не менш, у команди багато досвідчених футболістів, тож, як і раніше, нікому проти Олександрії буде нелегко.

Якщо говорити про особисті зустрічі, то тут перевага в Олександрії, яка виграла чотири протистояння, а Інгулець лише один. За статистикою забитих та пропущених м'ячів – 12:6 на користь Олександрії. Остання офіційна гра між ними відбулася 10 вересня 2021 року, яка закінчилася перемогою Олександрії (1:0). Потім був спаринг у листопаді – 3:1 на користь тієї ж команди.