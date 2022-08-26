Україна

Благодійний фонд "Трибуна Героїв" створений для системної фінансової підтримки сім'ям загиблих на війні футбольних фанатів з усієї України. Таких родин вже 97.

Фонд "Трибуна Героїв" збирає інформацію про загиблих від представників усіх фанатських рухів України, створює базу, збирає контакти сімей, верифікує дані та відправляє фінансову допомогу.

Існують державні програми фінансової підтримки сімей загиблих, але багато фанатів воюють у добровольчих підрозділах і часто не оформлені офіційно. Механіка виплат від держави не завжди зрозуміла.

До ініціативи фонд долучає українські та закордонні фанатські рухи, українських футболістів та футбольні клуби, зірок спорту та шоу-бізнесу, спортивних журналістів, бізнес та всіх небайдужих.

Ось, що про цю ініціативу думають футболісти національної збірної України.

“Переконаний, що футбольна спільнота приєднається до ініціативи створення фонду "Трибуна Героїв" з метою підтримки сімей фанатів, які загинули в боях за незалежність України. Хлопці віддали найцінніше для того, щоб ми могли жити в своїй країні. Фани, які раніше ворогували між собою, об’єднались заради нашої перемоги”, — говорить Тарас Степаненко.