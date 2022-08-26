Благодійний фонд "Трибуна Героїв" створений для системної фінансової підтримки сім'ям загиблих на війні футбольних фанатів з усієї України. Таких родин вже 97.
ФОТО instagram.com/standsofheroes/
26 серпня 2022, 10:30
Фонд "Трибуна Героїв" збирає інформацію про загиблих від представників усіх фанатських рухів України, створює базу, збирає контакти сімей, верифікує дані та відправляє фінансову допомогу.
Існують державні програми фінансової підтримки сімей загиблих, але багато фанатів воюють у добровольчих підрозділах і часто не оформлені офіційно. Механіка виплат від держави не завжди зрозуміла.
До ініціативи фонд долучає українські та закордонні фанатські рухи, українських футболістів та футбольні клуби, зірок спорту та шоу-бізнесу, спортивних журналістів, бізнес та всіх небайдужих.
Ось, що про цю ініціативу думають футболісти національної збірної України.
“Переконаний, що футбольна спільнота приєднається до ініціативи створення фонду "Трибуна Героїв" з метою підтримки сімей фанатів, які загинули в боях за незалежність України. Хлопці віддали найцінніше для того, щоб ми могли жити в своїй країні. Фани, які раніше ворогували між собою, об’єднались заради нашої перемоги”, — говорить Тарас Степаненко.
“Футбольні люди багато років знають відданість найактивніших фанатів своїй клубам та Україні. Ми добре чули вашу підтримку під час матчів! Зі стартом війни про патріотизм та героїзм футбольних фанатів дізналась вся країна. На стадіонах фанів стало помітно менше, адже головна мета — вигнати ворога з нашої землі. Хочу подякувати всім ультрас, які стали на захист України і підтримати створення фонду "Трибуна Героїв" . Разом ми маємо підтримати сім’ї людей, які віддали життя за Україну", — розповів Георгій Бущан.
Футбольні фанати України — це найактивніші люди не лише у підтримці своєї команди на полі та поза ним, а й у боротьбі за свободу та незалежність України. З появою зовнішнього ворога у 2014 році фанати всіх клубів залишили давні конфлікти, об'єдналися та підтримують один одного. Вони стали одними з найактивніших груп людей під час революції Гідності та на війні.
З початком війни представники фанатського руху з першого дня у найгарячіших точках. І вже багато загиблих хлопців зі всієї України. Відчайдушність та сміливість загиблих фанатів завжди відзначають командири підрозділів.
Для своїх сімей це були головні годувальники. Загиблі залишили без своєї турботи батьків, дружин та дітей, для яких вони були головними героями ще задовго до війни. Для всього руху одними з головних цінностей завжди було братерство та взаємодопомога. Тому і відповідальність за підтримку сімей своїх побратимів фанати беруть на себе. Фонд створений виключно футбольними фанатами. За головною ініціативою ветерану української фанатської сцени, представника руху Металіст (Харків) Тихона Амосова.
"Потурбуватися про родини наших побратимів, які тепер назавжди стоятимуть на Трибуні Героїв – це наш обовʼязок як фанатів, як українців. Для нас вірність та підтримка один одного – це головні принципи. Тому ми без вагань поставили для себе непросту задачу фінансового забезпечення родин загиблих. В ідеалі ми бачимо формат щомісячних виплат протягом найближчих років. Впевнений, що таким чином і тільки разом ми зможемо дати гідну турботу близьким наших героїв.", — каже Амосов про головну ціль проєкту.
До підтримки фонду вже долучилась Українська Премʼєр Ліга та багато відомих журналістів, спортсменів, культурних і громадських діячів. Серед них Сергій Жадан, Олег Лужний, Мирон Маркевич, Володимир Єзерський, Олександр Зінченко, Денис Берінчик, Олег Фагот Михайлюта, Олександр Фоззі Сидоренко, Олександр Денисов, Ігор Циганик, Віктор Вацко. З повним їх переліком можна ознайомитись на сайті фонду: https://www.standsofheroes.com/support.
Вся підтримка родин загиблих героїв залежить виключно від донатів. Тому закликаємо усіх небайдужих приєднатися до допомоги сімʼям.