Україна

Опорник Шахтаря поділився очікуваннями від чемпіонських перегонів у новому сезоні УПЛ.

Цього тижня стартував новий сезон української Прем'єр-ліги, в якому, враховуючи втрату низки легіонерів у стані Шахтаря, фаворитом у чемпіонських перегонах багато хто вважає київське Динамо.

Опорний півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко поділився очікуваннями від боротьби за "золоті" медалі чемпіонату України-2022/23.

"Як говорять у народі – на все воля божа. Ми не можемо спрогнозувати, що буде завтра.

Так, у Динамо зіграна команда, вони більш досвідчені. І в єврокубках, і в збірній грають. Але ніхто їм не вручає медалі. Будемо боротися, а там — подивимося", — сказав Степаненко в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".