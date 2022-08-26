Україна

Президент Динамо — про кризу в українському футболі

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, чи планується посилення команди.

"У жодної української команди зараз немає можливості придбати якісне посилення. До України просто відмовляються їхати іноземці.

Честь і хвала нашому тренеру, який у 77 років, попри всі рекомендації відкласти ідею повернення команди в Україну, не лише наполіг на нашому поверненні, а й показав своїм прикладом, що таке любов і честь! Він працює з нашими вихованцями, з українськими футболістами та одним поляком. І цим складом ми знову вийдемо на поле та знову боротимемося, щоб тішити наших уболівальників", — цитує Ігоря Суркіса офіційний сайт киян.

Раніше Ігор Суркіс прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги Європи.