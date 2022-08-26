Ліга Європи

Президент Динамо оцінив єврокубкових суперників.

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги Європи.

"Дуже сильні суперники. Є таке відчуття, що ми граємо у групі Ліги чемпіонів. Ренн, як і ми, ще зовсім недавно грав у цьому турнірі, це дуже серйозний колектив, який щороку робить якісні трансфери.

Усі ми бачили, як кіпрський АЕК двічі обіграв Дніпро-1. Про Фенербахче я зовсім мовчу, ця команда стає сильнішою і сильнішою з кожним місяцем.

Впевнений, вони хочуть помститися нам та взяти реванш, бо матчі будуть дуже цікавими. І я вас запевняю – вони нічим не поступляться іграм Ліги чемпіонів.

Може, я не дуже задоволений жеребом, але наші гравці напевно стануть досвідченішими та сильнішими, граючи проти іменитих суперників", — цитує Суркіса офіційний сайт киян.

Нагадаємо, сьогодні також Дніпро-1 дізнався суперників по групі Ліги конференцій.