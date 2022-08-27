Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та рівненський Верес.

Полтавська Ворскла розпочне розіграш другого туру української Прем'єр-ліги матчем на ужгородському Авангаді проти рівненського Вереса.

Віктор Скрипник, у порівнянні з поразкою від луганської Зорі (1:3), вирішив використати з перших хвилин Яворського та Зайкова в центрі захисту, тоді як ліворуч від них зіграє Мельничук, а новачок Сефері розташується в парі зі Степанюком на вістрі атаки.

Юрій Вірт, після перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), залучив до стартового складу Гагуна на правий фланг захисту.

Ворскла: Різник — Феліпе, Яворський, Зайков, Мельничук — Тотре, Скляр, Толі, Олійник — Сефері, Степанюк.

Запасні: Ісенко, Крупський, Габріель, Павлюк, Челядін, Кулаковський, Кравчук, Козиренко, Марлісон.



Верес: Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Є. Пасіч — Кльоц, Кучеров — Дахновський, Лебеденко, Г. Пасіч — Гайдучик.

Запасні: Ющишин, Квасний, Курко, С. Шарай, В. Шарай, Гечев, Сергійчук, М. Шестаков, С. Шестаков, Поворознюк, Коркодим.



Гра Ворскла — Верес почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.