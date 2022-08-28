Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та криворізький Кривбас.

Донецький Шахтар та криворізький Кривбас своїм матчем на НСК Олімпійський продовжуватимуть розіграш другого туру української Прем'єр-ліги.

Ігор Йовичевич, на тлі нічиєї проти харківського Металіст 1925 (0:0) вирішив використати з перших хвилин Артема Бондаренка в центральній лінії.

Юрій Вернидуб, після поразки від ковалівського Колоса (0:1), залучив до стартового складу Стецькова та Опанасенка до лівої половини захисту, тоді як Хобленко відправився до центрального трикутника, Якімець перемістився на правий фланг оборони, а Татарков перейшов на позицію над ним в атаці.

Шахтар: Трубін — Тейлор, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Петряк, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Сікан.

Запасні: Шевченко, Пятов, Бондар, Тотовицький, Зубков, Джурасек, Кулаков, Топалов, Конопля, Очеретько, Козік, Корнієнко.



Кривбас: Сарнавський — Якімець, Вернидуб, Стецьков, Опанасенко — Семенов, Хобленко, Хомченовський — Татарков, Устименко, Волошин.

Запасні: Кліщук, Хома, Зотько, Рябов, Попчук, Шевченко, Банада, Понєдєльнік, Дебелко, Кораблін.



Гра Шахтар — Кривбас почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.