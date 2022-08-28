Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та дніпровський Дніпро-1.

Київське Динамо та дніпровський Дніпро-1 завершуватимуть недільну програму другого туру української Прем'єр-ліги матчем на Арені Львів.

Мірча Луческу, у порівнянні з матчем-відповіддю проти лісабонської Бенфіки (0:3), вирішив випустити з перших хвилин трьох нових виконавців у лінію захисту: Микиту Кравченка, Дениса Попова та Владислава Дубінчака.

Олександр Кучер, на тлі поразки від кіпрського АЕК Ларнака (0:3), використав у стартовому складі Сарапія в центрі захисту.

Динамо Київ: Бущан — Кравченко, Забарний, Попов, Дубінчак — Шапаренко, Сидорчук, Буяльський — Караваєв, Бєсєдін, Шепелєв.

Запасні: Бойко, Нещерет, Боль, Бурда, Ванат, Яцик, Андрієвський, Гармаш, Тимчик, Сирота, Царенко, Кендзьора.



Дніпро-1: Макс Валеф — Танчик, Сваток, Сарапій, Бузанелло — Бланко, Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Громов — Довбик.

Запасні: Юрчук, Рибак, Кінарейкін, Логінов, Когут, Назаренко, Рубчинський, Кононов, Адамюк.



Гра Динамо Київ — Дніпро-1 почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.