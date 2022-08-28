Україна

До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату України.

У рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над Криварізьким Кривбасом.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Бондаренко, який приніс до активу "гірників" три очки.

Огляд матчу:

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Шахтар — Кривбас 1:0

Гол: Бондаренко, 76.



Шахтар: Трубін — Тейлор (Конопля, 53), Кривцов (Бондар, 62), Матвієнко, Михайліченко (Корнієнко, 54) — Степаненко — Петряк, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Сікан (Зубков, 63).



Кривбас: Сарнавський — Якімець, Вернидуб, Стецьков, Опанасенко (Шевченко, 66) — Семенов, Хобленко (Банада, 75), Хомченковський — Татарков, Устименко (Дебелко, 82), Волошин.



Попередження: Бондаренко — Татарков



На 74-й хвилині був вилучений Микита Татарков (/Кривбас) (друге попередження).