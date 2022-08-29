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Футболіст оцінив гру команду у матчі проти Шахтаря.

Центральний захисник Кривбасу Віталій Вернидуб прокоментував мінімальну поразку від Шахтаря в УПЛ (0:1).

"Ми добре грали, багато чого виходило. Діяли компактно, надійно у захисті. Десь у Шахтаря клас вище, тому вони володіли перевагою, було важко в кінцівці матчу. Тим паче, ми догравали у меншості, було вилучення. Це дуже сильно вдарило по команді психологічно. Треба проаналізувати гру та робити крок вперед.

Це неприємно. Але у нас є час, щоб між собою обговорити помилки, проаналізувати, та усе виправити. Так не можна грати. Адже другий матч поступаємось через ці кляті стандарти.

Усі хлопці – молодці. Адже не боялись суперника, грали у свій футбол. А у таких матчах дуже потрібна сміливість. Сміливість для того, аби вигравати. Вони дуже гарно виглядали. З такими молодими талановитими виконавцями у Кривбасу все далі буде добре.

У команди наразі немає ніякого психологічного удару. Усі мотивовані виправити ситуацію. Ми тільки вийшли до УПЛ і нам потрібно трохи часу. Без сумнівів, у нас все вийде. Все буде Кривбас", — сказав Вернидуб.

Відео голу та огляд гри Шахтар — Кривбас можна дивитись на Football.ua.