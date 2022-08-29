Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та закарпатський Минай.
Богдан Білошевський, фото ФК Олександрія
29 серпня 2022, 14:28
Олександрія та закарпатський Минай завершать програму другого туру української Прем'єр-ліги очним протистоянням на полі НСК Олімпійський у Києві.
Юрій Гура, після перемоги над Інгульцем у дербі (2:1), вирішив використати в центрі захисту Богдана Білошевського.
Олександрія: Білик — Мірошніченко, Білошевський, Бабогло, Цуріков — Рибалка, Волошин, Демченко — Калітвінцев, Кобзар, Третьяков.
Запасні: Єрмаков, Дришлюк, Гринь, Авагімян, Дячук, Кожушко, Костишин, Шулянський, Мартинюк, Копина, Бондаренко, Мустафаєв.
Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Касімов, Вітенчук, Хахльов, Кулієв — Вишневський, Твердохліб.
Запасні: Кемкін, Байдал, Голуб, Колесник, Паламар, Чуєв, Воробчак, Кравчук, Грайфонер, Рогозинський.
Гра Олександрія — Минай почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.