Україна
29 серпня 2022, 15:02
Металіст та Інгулець поділили очки
Команда Сергія Лавриненка здобула перший бал у новому сезоні.
Металіст — Інгулець, фото ФК Металіст Харків
29 серпня 2022, 15:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Металіст — Інгулець 1:1
Голи: Коркішко, 7 (пен.) — Клименко, 60
Металіст: Рибка — Романюк, Федорів, Мизюк, Каплієнко — Ралюченко — Підлепенець, Танковський, Панасенко (Багачанський, 67), Картушов — Коркішко (Прядун, 60).
Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Ковальов, Ченбай, Саків (Резепов, 90+2) — Кучеренко (Коробенко, 46) — Одарюк (Козак, 46), Запорожець, Клименко, В. Блізніченко (Смоляков, 75) — Сітало (Марусич, 70).
Попередження: Коркішко, Романюк — Кучеренко, Саків, Паламарчук, Запорожець