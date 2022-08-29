Україна

Команда Мірчі Луческу продовжить підготовку до наступного матчу.

У рамках другого туру елітного дивізіону чемпіонату України Динамо Київ із розгромним рахунком поступилося СК Дніпро-1.

Сьогодні, 29 серпня, команда Мірчі Луческу повернулася до Києва, повідомляє офіційний сайт клубу.

На клубній навчально-тренувальній базі команда готуватиметься до наступного поєдинку української першості – проти луганської Зорі.

Цей матч відбудеться найближчої суботи, 3 вересня, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

Нагадаємо, що раніше головний тренер киян Мірча Луческу на прес-конференції повідомив, що думає над тим, аби піти зі своєї посади.