Україна

21-річний футболіст цей сезон проведе у складі "гірників".

Лассіна Траоре прокоментував свою травму, через яку він пропустив майже рік, а також підтвердив, що залишиться у Шахтарі на сезон-2022/23.

"Дуже дякую", — написав футболіст українською.

"Останній рік був жахливим. Як для мене, так особливо для клубу та країни.

"Я б міг піти, але це не здається мені правильним. Дякую іншим клубам за інтерес до мене. Хочу відплатити клубу. Вперед!", — написав Траоре на своїй сторінці в Instagram.

Не виключено, що у матчі третього туру УПЛ проти Руху Траоре зможе з'явитись на футбольному полі.