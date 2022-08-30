Україна

Буркінійський нападник Шахтаря Лассіна Траоре дав інтерв'ю.

Лассіна Траоре розповів, чому вирішив залишитись у Шахтарі на цей сезон.

"Вирішив залишитись, насамперед, через мою любов до клубу та країни, яка чудово мене зустріла, коли все було добре. В Україні я почувався вдома від першого дня. Також усі мої партнери по команді й керівництво підтримували мене після моєї травми до сьогодні. І я вважаю, що повага є однією з головних життєвих цінностей у Буркіна-Фасо.

Я повернуся найближчим часом, аби мати змогу зіграти в наступному матчі".

Траоре розповів, чи готовий він зіграти проти Руха у наступному турі:

"Так, я приєднаюся до команди, проте остаточне рішення лишається за тренером. Якщо він захоче, щоб я відіграв кілька хвилин з наступним суперником, я буду готовий і зроблю все можливе. Отже, так, я можу зіграти у Львові".

Месседж для вболівальників Шахтаря:

"Хочу сказати фанам Шахтаря, що Траоре повернувся з іще більшим бажанням і мотивацією. Легко не буде, зважаючи на те, через що пройшла команда. Однак ми змагатимемось разом за честь клубу в українському чемпіонаті та Лізі чемпіонів", — приводить слова Траоре офіційний сайт Шахтаря.