Україна

Українець продовжить виступи у Шотландії.

Гіберніан взяв у оренду Миколу Кухаревича — повідомляє офіційний сайт шотландського клубу.

Гравець молодіжної збірної України до 21 року приєднається до команди на правах оренди до кінця цього сезону, після чого повернеться до Труа.

У складі французького колективу українець виступає з липня минулого року.

Команда, що належить до великої родини City Football Group, у сезоні-2021/22 відправляла Кухаревича набиратись досвіду у складі бельгійського Левена і ось чергова оренда.

У Шотландії Миколі потрібно нарешті проявити свої найкращі якості, бо на даний момент після від'їзду з Руху він не забив у європейських змаганнях жодного м'яча.