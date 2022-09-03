Україна
03 вересня 2022, 14:56
Зоря в меншості втримала перемогу над Динамо Київ
Команда Мірчі Луческу розпочала чемпіонат із двох сенсаційних поразок.
Зоря — Динамо Київ, фото ФК Зоря Луганськ
03 вересня 2022, 14:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зоря — Динамо Київ 3:2
Голи: Русин, 7, Мишньов, 35, Бражко, 70 — Ванат, 50, Буяльський, 83
Зоря: Мацапура — Данченко, Батагов, Імереков, Вантух — Чурко (Сміян, 80), Назарина, Мишньов (Бражко, 63) — Крістіан (Алефіренко, 80), Нагнойний (Луньов, 62), Русин.
Динамо Київ: Бущан — Кендзьора (Гармаш, 46), Забарний, Сирота, Дубінчак — Буяльський, Андрієвський (Сидорчук, 46), Шепелєв (Шапаренко, 46) — Караваєв, Ванат, Кабаєв (Бєсєдін, 80).
Попередження: Русин, Вантух, Алефіренко — Сирота, Забарний, Ванат, Караваєв, Шапаренко, Буяльський
На 68-й хвилині був вилучений Роман Вантух (Зоря) (друге попередження).