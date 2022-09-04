Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та ПФК Львів.

Криворізький Кривбас та ПФК Львів матчем на НСК Олімпійський будуть завершувати недільну програму третього туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Вернидуб, після поразки від донецького Шахтаря (0:1), вирішив використати з перших хвилини Рябова та Якімця по флангах захисту, тоді як Банада доповнить трикутник у центрі поля, а до атаки долучаться Хобленко та Понєдельнік.

Олег Дулуб, на тлі поразки від луганської Зорі (2:3), залучив до стартового складу той самий набір виконавців.

Кривбас: Кліщук — Рябов, Вернидуб, Стецьков, Якімець — Банада, Семенов, Хомченовський — Понєдєльнік, Хобленко, Волошин.

Запасні: Сарнавський, Хома, Устименко, Попчук, Шевченко, Дебелко, Кораблін, Зотько, Ухань, Семотюк, Ловрич.



ПФК Львів: Ільющенков — Бусько, Якимів, Муравський, Шишка — Бойко, Мильченко, Васильєв — Грисьо, Нич, Бугай.

Запасні: Пономаренко, Вовкун, Никитюк, Сасовський, Танчак, Михайлів, Крушинський, Ременяк.



Гра Кривбас — ПФК Львів почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.