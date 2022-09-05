Україна

Харків'яни залишились у меншості за нічийного рахунку під час першого тайму.

Третій тур української Прем’єр-ліги був достатньо інтенсивним, тому й промайнув майже на одному диханні. Його завершувало протистояння вдень у понеділок між Олександрією та харківським Металістом, ключовою особливістю якого був факт відсутності поразок у обох команд у попередніх двох зустрічах. Щоправда жодна з них не протистояла суперникам із провідних колективів країни, але наразі національна наша першість є настільки однорідною за рівнем конкуренції, що втрачати очки може будь-який колектив проти будь-якого суперника.

Вочевидь, колективи Юрія Гури та Олега Ратія бажали уникнути цієї долі, тому власну зустріч на полі головної арени країни, НСК Олімпійський, розпочали з активної розвідки становища довкола штрафних майданчиків по обидва боки поля. І те що номінальним господарям не вдалось зробити під час пострілів Волошина та Демченка із середньої відстані, вони зробили вже на 11 хвилині за допомоги потужного удару Калітвінцева в ближній верхній кут із лівого флангу штрафного.

Олександрія повела за рахунком, однак суперники не мали наміру залишатись осторонь від боротьби, тому гідно прийняли виклик. Металіст за наступні десять хвилин ігрового часу був напрочуд спокійним, аж раптом побудував швидкий наступ із завершальним пасом на лівий фланг штрафного від Коркішка на Панасенка, який культовий виконавець Державного Гімна України завершив потужним пострілом у дальній кут.

Відкритий футбол із обох боків на цьому не спинився, проте команди все ж таки почали грати з куди більшою увагою до власних ліній захисту. Щоправда, навряд чи цю ідею тримав у голові Богдан Порох, коли стрибав у підкат проти Кожушка на лівому фланзі захисту на 35 хвилині, а в підсумку був вилучений за загрозу спричинення травми супернику. Ось тільки ми взагалі не мали змоги відчути цей епізод у прямому ефірі, бо саме в цей час телекартинка з НСК Олімпійський кудись зникла, а коли повернулась, тільки спостережливі могли одразу ж побачити червоний прямокутник у відповідному місці на табло.

Цікавим той епізод був також і тим, що Кожушко, який ризикував отримати травму під час дій опонента проти нього, тільки-но з’явився на полі замість капітана Третьякова, який також отримав пошкодження. У першій половині гри команда Гури не встигла скористатись перевагою за кількістю гравців на полі, тож мала намір зробити це поперерві, а головний тренер для цього ще й відрядив двох додаткових швидкісних гравців до лінії атаки — Авагімяна та Костишина.

У жодного "поліграфів" у підсумку гра так і не пішла, а господарі ще й примудрились посеред другого тайму зловити контратаку на власні ворота, яку пострілом із правого флангу штрафного в ближній кут завершив Прядун. Олександрія не встигла осягнути те, що відбулось на полі, як Олег Білик припустився помилки під час подачі кутового з правого флангу від Панасенка, а Мизюк удало цим скористався. Ці два моменти в підсумку й сформували остаточний рахунок, бо на гідну відповідь в команди Гури не було наснаги.

Наступними вихідними Олександрія зіграє в гостях проти полтавської Ворскли, а харківський Металіст навідається до ковалівського Колосу.



Олександрія — Металіст 1:3

Голи: Калітвінцев, 11 — Панасенко, 21, Прядун, 64, Мизюк, 72



Олександрія: Білик — Мірошніченко, Білошевський, Бабогло, Цуріков — Рибалка (Дришлюк, 75), Волошин (Авагімян, 46), Демченко — Калітвінцев, Кобзар (Костишин, 46, Бондаренко, 79), Третьяков (Кожушко, 31).



Металіст: Рибка — Романюк, Мизюк, Порох, Каплієнко — Ралюченко — Підлепенець (Книш, 69), Панасенко (Шопін, 90+2), Танковський, Коркішко — Прядун (Рязанцев, 82).



Попередження: Костишин, Цуріков — Панасенко.

На 35-й хвилині був вилучений Богдан Порох (Металіст) (грубе порушення).