Україна

Молодий українець міг відправитися до бельгійського чемпіонату.

Півзахисник львівського Руху Олексій Сич міг продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Бельгії. Про це повідомив журналіст Віктор Вацко у своїй програмі Вацко on air.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного українця був зацікавлений Кортрейк, який навіть зробив львів'янам офіційну пропозицію.

Бельгійський клуб був готовий запропонувати 500 тисяч євро та дати ще 30% від майбутнього продажу футболіста. Однак Рух оцінив свого вихованця у три мільйони євро і хотів відсоток від подальшого продажу гравця.

Минулого сезону Сич провів 12 поєдинків, у яких отримав чотири жовті картки. Також він є гравцем молодіжної збірної України.