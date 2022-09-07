37-річний фахівець залишив закарпатський клуб.
Микола цимбал, офіційний сайт Минаю
07 вересня 2022, 17:22
Минай на своєму офіційному сайті оголосив про розірвання контракту із головним аналітиком команди Миколою Цимбалом.
Микола Цимбал входив до тренерського штабу колишнього тренера Василя Кобіна, а також нинішнього наставника команди Володимира Шарана. Також Микола виконував обов'язки головного тренера після виходу Кобіна.
Повідомляється, що сторони припинили співпрацю за взаємною згодою.
Нагадаємо, найближчий матч Минаю відбудеться у понеділок проти Інгульця.