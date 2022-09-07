Минай на своєму офіційному сайті оголосив про розірвання контракту із головним аналітиком команди Миколою Цимбалом.

Микола Цимбал входив до тренерського штабу колишнього тренера Василя Кобіна, а також нинішнього наставника команди Володимира Шарана. Також Микола виконував обов'язки головного тренера після виходу Кобіна.

Повідомляється, що сторони припинили співпрацю за взаємною згодою.

Нагадаємо, найближчий матч Минаю відбудеться у понеділок проти Інгульця.