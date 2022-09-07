Україна

У понеділок "жовто-сині" переграли Олександрію.

Українська Прем’єр-Ліга разом із Всеукраїнським об’єднанням тренерів з футболу визнали виконуючого обов'язки головного тренера Металіста Олега Ратія — найкращим у третьому турі УПЛ.

Зазначимо, що у понеділок, 5 вересня, харків'яни здобули перемогу над Олександрією з рахунком 3:1, граючи у меншості з 35-ї хвилини через вилучення Богдана Пороха. М'ячами у складі "жовто-синіх" відзначилися Сергій Панасенко, Максим Прядун і Олександр Мизюк.

На офіційному сайті Об'єднання відзначили 5 факторів оцінки роботи 52-річного спеціаліста — результат команди, труднощі у керуванні підопічними, майстерність у роботі з кадрами, тренерську майстерність та накопичувальний критерій.

У наступному турі підопічні Олега Ратія зіграють на виїзді проти ковалівського Колоса. Матч відбудеться у неділю, 11 вересня, о 15:00.

Нагадаємо, свій коментар по грі Металіста проти Олександрії дав автор першого голу слобожанців Сергій Панасенко.