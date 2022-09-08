Одесити посилили середню лінію поля.
Зігі Бадібанга, фото Чорномореь
08 вересня 2022, 23:19
Чорноморець продовжує активну роботу щодо посилення складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний телеграм-канал клубу, новачком команди став атакуючий півзахисник Зігі Бадібанга.
"Що везуть з Бельгії всі: вафлі, шоколад, пиво, магнітики на холодильник, комікси. Що веземо з Бельгії ми: нового атакуючого півзахисника Зігі Бадібангу💥
Колишній гравець юнацької збірної Бельгії, Чемпіон Бельгії в складі Андерлехту, переможець чемпіонату Молдови, в якому його двічі визнавали кращим легіонером.
У своїй кар’єрі Зігі виступав за такі клуби, як Шериф, Шахтар та Лариса, що у сукупності звучить як назва якогось дуже цікавого фільму😬
Ще з цікавого: Зігі — син колишнього прем’єр-міністра Демократичної Республіки Конго, на хвилинку😎
Бажаємо Зігі яскравого продовження кар’єри у складі Чорноморця. Bang!🖤💥💙", — йдеться у заяві клубу.