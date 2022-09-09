Україна

Football.ua представляє анонс матчу 4-го туру УПЛ між Рухом та Зорею.

Тур відкриють команди, що посідають перше та останнє місця у турнірній таблиці.

Рух — Зоря

П'ятниця, 9 вересня, 17.00, Україна, Львів. Арбітр – Віктор Копієвський (Кропивницький)

Хто міг перед початком сезону подумати, що такий статус матимуть Зоря та Рух? Таку “дуель” можна було чекати від зустрічі, наприклад, Динамо та Львова, можна – від гри Дніпра-1 з Мінаєм, можна – від дуелі Шахтаря з якоюсь харківською командою, але не від них.

Перфоманс Зорі на початку сезону навіть трохи лякає, так все добре. У міжсезоння луганчани зібрали фулл -хаус із спірних рішень: призначили тренера без досвіду роботи в УПЛ та взагалі з невеликим досвідом саме головним; втратили багатьох лідерів; взяли багато недосвідченої молоді; навіть після першого туру відпустили до Колоса Безбородька , який оформив дубль. І при всьому цьому: прекрасна гра, моментальне розкриття талантів, перемоги над Ворсклою та Динамо, які незрівнянно краще впевнені у завтрашньому дні.

Все це, втім, абсолютно не гарантує Зорі не те що легкої, а взагалі будь-якої перемоги в найближчому матчі. Верес стартував краще за Рух, але навряд чи принципово перевершує його за складом – і саме матч з ним був для луганчан дуже складним. Коли суперник залишає мало простору, тому ж Русину виявити себе набагато складніше. Саме тому, до речі, він не заграв у Динамо, і за відмову від нього клуб навіть складно звинувачувати.

Рух завалює початок сезону, і це збільшує тиск на Леоніда Кучука. Білоруський фахівець взагалі перебуває під тиском: він збудував чудовий Арсенал, але це було 10 років тому, а з того часу в нього багато невдач. Успішний досвід у Росії (один сезон у Локомотиві) змінився провалами (другий сезон там же, Кубань, кам'янська Сталь, Ростов) – і, загалом, насамперед через них Кучук опинився в Руху. Вимагати успішного результату проти лідера ліги начебто дивно, але програш ще й Зорі Леоніду можуть не пробачити.

Орієнтовні склади

Рух: Паньків – Лях, Слюсар, Дідик, Роман – Сапуга, Федорчук – Руніч, Притула, Соломон-Отабор – Климчук

Зоря: Мацапура – Данченко, Батагов, Імереков, Снурницын – Чурко, Назарина, Мишньов – Крістіан, Нагнойний, Русин

Статистика особистих зустрічей в УПЛ

Всього ігор: 4 (3 перемоги Зорі, 1 нічия)

На полі Руху: 3 (2 перемоги Зорі, 1 нічия)

Різниця забитих та пропущених голів: 9:1 на користь Зорі

Найрезультативніший матч: 4:0 (2020 )

Віталій Пасічний, Football.ua