Клуб продовжує шукати нових гравців.
МАКСИМ БІЛИЙ, ФК РУХ
09 вересня 2022, 10:26
Одеський Чорноморець продовжує готуватись до поєдинку УПЛ проти Шахтаря та комплектувати команду.
Черговим новачком одеського клубу може стати досвідчений захисник Максим Білий, який має контракт з Рухом та був капітаном.
Його угода з львівським клубом розрахована до літа 2023 року, але, вірогідно, що він продовжить свої виступи у складі "моряків".
Як повідомляє прес-служба клубу, сьогодні, 9 вересня, вирішиться доля Білого, який перебуває на перегляді. Якщо сторони домовляться про контракт, прес-служба оголосить про підписання традиційно, о 19:36.
Нагадаємо, що напередодні клуб підсилився екс-чемпіоном Бельгії Зігі Бадібангою.