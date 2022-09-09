Україна

Клуб продовжує шукати нових гравців.

Одеський Чорноморець продовжує готуватись до поєдинку УПЛ проти Шахтаря та комплектувати команду.

Черговим новачком одеського клубу може стати досвідчений захисник Максим Білий, який має контракт з Рухом та був капітаном.

Його угода з львівським клубом розрахована до літа 2023 року, але, вірогідно, що він продовжить свої виступи у складі "моряків".

Як повідомляє прес-служба клубу, сьогодні, 9 вересня, вирішиться доля Білого, який перебуває на перегляді. Якщо сторони домовляться про контракт, прес-служба оголосить про підписання традиційно, о 19:36.

Нагадаємо, що напередодні клуб підсилився екс-чемпіоном Бельгії Зігі Бадібангою.