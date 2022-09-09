Україна

Футболіст отримав жахливу травму.

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко у матчі Ліги Європи проти Фенербахче отримав жахливу травму.

Він був змушений залишати поле на ношах після фолу суперника в середині другого тайму.

Пресс-служба Динамо підтвердило дуже важку травму хавбека. В нього розрив передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба. Гравцеві знадобиться хірургічне втручання.

Лікарі столичного клубу зробили невтішний висновок — Шапаренко проведе поза грою близько шести місяців.

Нагадаємо, що після матчу Мірча Луческу на прес-конференції звернув увагу на постійні порушення правил гравців Фенербахче.