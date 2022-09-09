Футболіст отримав жахливу травму.
Микола Шапаренко, Динамо
09 вересня 2022, 12:23
Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко у матчі Ліги Європи проти Фенербахче отримав жахливу травму.
Він був змушений залишати поле на ношах після фолу суперника в середині другого тайму.
Пресс-служба Динамо підтвердило дуже важку травму хавбека. В нього розрив передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба. Гравцеві знадобиться хірургічне втручання.
Лікарі столичного клубу зробили невтішний висновок — Шапаренко проведе поза грою близько шести місяців.
Нагадаємо, що після матчу Мірча Луческу на прес-конференції звернув увагу на постійні порушення правил гравців Фенербахче.