Ліга Європи

Румунський тренер залишився незадоволеним стилем суперника.

Динамо Київ у рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів грало на виїзді проти Фенербахче та поступилося з рахунком 1:2.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу зазначив, що це була корида, а не футбол.

"Сьогодні на полі була корида. Ви ж знаєте, що таке корида? Краще не проводити цю прес-конференцію. У нас один гравець у шпиталі. У нашого голкіпера пошкоджено коліно. Ще в одного гравця отруєння. Мені довелося випускати гравця захисного плану на позицію центрфорварду. Це був не футбол.

На європейському рівні так не грають. Дуже багато порушень правил зі сторони Фенербахче. А також симуляцій. Дуже агресивний матч", — наводить слова Луческу офіційний сайт киян.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліги Європи між Динамо Київ та Фенербахче.