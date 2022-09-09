Кіпер також вибув з гри на найближчим часом не буде доступним.
ФОТО ФК ДИНАМО
09 вересня 2022, 12:55
Напередодні з'явилась новина, що півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко вилетів на шість місяців через розрив хрестів.
Окрім нього, Динамо втратило ще й основного голкіпера Георгія Бущана. Про це пише прес-служба клубу.
У воротаря, який зіграв повний матч проти Фенербахче у Лізі Європи, травма колінного суглобу.
Лікарі столичного клубу припускають, що можливі проблеми з меніском. Бущан буде поза грою як мінімум місяць.