Україна

Кіпер також вибув з гри на найближчим часом не буде доступним.

Напередодні з'явилась новина, що півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко вилетів на шість місяців через розрив хрестів.

Окрім нього, Динамо втратило ще й основного голкіпера Георгія Бущана. Про це пише прес-служба клубу.

У воротаря, який зіграв повний матч проти Фенербахче у Лізі Європи, травма колінного суглобу.

Лікарі столичного клубу припускають, що можливі проблеми з меніском. Бущан буде поза грою як мінімум місяць.