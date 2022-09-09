Україна

Став відомий склад команди на важливі поєдинки.

Молодіжна збірна України розпочне підготовку до поєдинків плей-оф раунду за вихід на Євро-2023.

Головний тренер команди Руслан Ротань оголосив список гравців, які пройдуть підготовку та будуть застосовані у матчах.

Воротарі: Мацапура, Трубін, Фесюн.

Захисники: Батагов, Боль, Вівчаренко, Сирота, Драмбаєв, Капінус, Сич, Таловєров.

Півзахисники: Бондаренко, Криськів, Очеретько, Судаков, Бражко, Михайленко, Кулієв, Назаренко, Желізко, Ярмолюк.

Нападники: Ванат, В'юнник, Кухаревич, Сікан.

Резервний список: Кінарейкін, Рубчинський, Козік, Дідик, Сапуга, Горін, Алефіренко, Хлань, Брагару, Кащук, Волошин.

Нагадаємо, що 23 вересня молодіжна збірна України на виїзді зіграє проти однолітків із Словаччини. 2 числа вони проведуть матч-відповідь.