Україна

Матч розпочнеться о 17:00.

Стали відомі стартові склади на матч третього туру УПЛ між львівським Рухом і луганською Зорею. Гра пройде у п'ятницю, 9 вересня, і розпочнеться о 17:00.

Відзначимо, що луганці ще не втрачали очок у нинішньому сезоні, здобувши три перемоги. Наразі команда Патріка ван Леувена одноосібно лідирує в УПЛ.

Щодо Руху, то "жовто-чорні" з нулем очок навпаки перебувають на останній сходинці у таблиці.

Рух: Паньків — Слюсар, Лях, Дідик, Роман, Сапуга, Федорчук, Карабін, Таллес, Соломон, Климчук

Запасні: Герета, Мисик, Довгий, Бойчук, Руніч, Холод, Притула, Підгурський, Кітела

Головний тренер: Леонід Кучук

Зоря: Мацапура, Данченко, Імереков, Батагов, Сміян, Чурко, Назарина, Русин, Булеца, Крістіан, Нагнойний

Запасні: Жилкін, Саупутін, Алібеков, Снурніцин, Кисіль, Алефіренко, Бражко, Луньов, Хлань, Мишньов, Михайленко, Бутко

Головний тренер: Патрік ван Леувен